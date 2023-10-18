فريق تقييم الحوادث في اليمن يفنّد عدة ادّعاءات واردة من المنظمات العالمية

ووفقًا للمعلومات التي تحصلت عليها المفوضية السامية والتي تم جمعها من الشهود بأنه لم يكن هناك مواقع عسكرية تابعة لمليشيا الحوثي المسلحة في المنطقة وقت وقوع الهجوم، وأن أقرب موقع دائم لمليشيا الحوثي المسلحة يبعد ما يقارب (20) كم من موقع الحادثة، إلاّ أنه وردت تقارير تقول بأن هناك قتالًا في مكان قريب في الليلة السابقة، وقال شهود العيان للمفوضية السامية بأن هناك (عربتين) تابعتين لمليشيا الحوثي المسلحة تم استهدافهما بضربة مشابهة في المنطقة قبل ساعتين، وشاهدوا طائرة تستهدف عربتين (بيك اب) تابعتين لمليشيا الحوثي المسلحة على بعد حوالي (4) كم من الحادثة.