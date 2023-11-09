"السديس" يحثُّ على تعميق فضيلة يوم الجمعة في نفوس المصلين

وتقدم رئاسةُ الشؤون الدينية منظومةً من الخدمات الدينية الميدانية المتكاملة، المبنية على الحوكمة وقياس الأثر؛ بهدف إثراء تجربة القاصدين الدينية، والتيسير عليهم، ويشرف عليها نخبة من الشباب السعودي الطموح، المجهزين والمؤهلين على العمل الميداني الديني؛ لتقديم ما تتطلع إليه القيادة الرشيدة، أيدها الله، من الخدمات الدينية المجوَّدة المتقَنة.