"السديس" يحثُّ على تعميق فضيلة يوم الجمعة في نفوس المصلين

كثّفت رئاسةُ الشؤون الدينية، جهودَها الدينية والتوعوية الميدانية؛ لتدعيم رسالة فضائل صلاة الجمعة، في نفوس المسلمين، ولإثراء تجربة القاصدين، وإيجاد البيئة الإيمانية الملائمة في الحرمين.
كما رفعت جاهزية كل الطاقات والإمكانات الدينية، من التقانة والقنوات الرقمية، ومنصة منارة الحرمين، والترجمة واللغات، والتوجيه والإرشاد، والدروس العلمية، قبل أداء صلاة الجمعة غدًا.
وحثّ رئيسُ الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، خلال اجتماعه مع القيادات الدينية بمكتبه بالمسجد الحرام؛ على مضاعفة جهود تهيئة الأجواء الدينية التعبدية للمصلين في الحرمين لتوطيد فضيلة يوم الجمعة في النفوس.
ودعا القاصدين والزائرين إلى التعاون والتعاضد؛ لخلق بيئة تعبدية إيمانية روحانية في الحرمين، وتقوية القيم الإسلامية، والآداب الشرعية.
وتقدم رئاسةُ الشؤون الدينية منظومةً من الخدمات الدينية الميدانية المتكاملة، المبنية على الحوكمة وقياس الأثر؛ بهدف إثراء تجربة القاصدين الدينية، والتيسير عليهم، ويشرف عليها نخبة من الشباب السعودي الطموح، المجهزين والمؤهلين على العمل الميداني الديني؛ لتقديم ما تتطلع إليه القيادة الرشيدة، أيدها الله، من الخدمات الدينية المجوَّدة المتقَنة.
ويلقي خطبةَ الجمعة في المسجد الحرام، الشيخُ الدكتور عبدالله الجهني، فيما يلقي خطبةَ الجمعة في المسجد النبوي، الشيخُ الدكتور حسين آل الشيخ.