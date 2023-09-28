مجموعة stc وجاهز تعلنان عن اتفاقية لتحويل نقاط قطاف إلى رصيد في تطبيق جاهز

وتسعى الاتفاقية إلى توفير خيارات دفع جديدة لمستخدمي تطبيق جاهز عبر الاستفادة من قاعدة عملاء برنامج قطاف ، حيث يعد برنامج "قطاف" من stc أحد أكبر برامج الولاء على مستوى المملكة والشرق الأوسط من حيث عدد العملاء وعدد شركاء البرنامج، ، مُقدماً لعملائه قيمة مضافة من خلال إتاحته لشراكات جديدة تتجاوز سقف توقعاتهم، مع استمرار حرص برنامج قطاف من stc على اختيار أبرز وأفضل شركاء النجاح الذين يمثلون إضافة حقيقية للبرنامج كما تعد شركة جاهز الدولية لتقنية المعلومات أحد أكثر الشركات نجاحاً واحترافية في مجال تطوير التطبيقات الرائدة التي تربط بين العملاء والمتاجر على مستوى الشرق الأوسط، حيث حققت العديد من النجاحات المثمرة لما فيه رضى العميل وتيسير متطلباته، علاوة على المضي قدماً في استدامة رضى العملاء .