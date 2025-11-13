التضخم يرتفع 2.2% في أكتوبر 2025 مدفوعًا بزيادة أسعار السكن والأغذية والتأمين

وفي سياق متصل، سجل مؤشر أسعار المستهلك في شهر أكتوبر 2025م ارتفاعًا نسبيا بنسبة 0.3% مقارنة بشهر سبتمبر المنصرم، حيث ارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.5% مدفوعة بارتفاع أسعار اللحوم الطازجة أو المبردة أو المجمدة بنسبة 0.6%، كما ارتفعت أسعار كل من قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.3% وقسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.7% وقسم المعلومات والاتصالات بنسبة 0.1% وقسم الصحة بنسبة 0.2%، وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.2%. وقسم التبغ بنسبة 0.1%.