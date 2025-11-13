التضخم يرتفع 2.2% في أكتوبر 2025 مدفوعًا بزيادة أسعار السكن والأغذية والتأمين

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم (الخميس)، ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) في المملكة بنسبة 2.2% خلال شهر أكتوبر 2025م، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق.
وأرجعت الهيئة سبب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.5%، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.5%، وأسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1.1% .
وبيّنت الهيئة أن أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى ارتفعت؛ نتيجة لارتفاع أسعار مجموعة الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 5.7%، والتي تأثرت بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية التي يدفعها المستأجرون للسكن الرئيس بنسبة 5.7%.
كما ارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 1.5% متأثرة بارتفاع أسعار اللحوم الطازجة أو المبردة أو المجمدة بنسبة 2.5%، كما ارتفعت أسعار قسم المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1.1% مدفوعة بارتفاع أسعار خدمات تقديم الأطعمة والمشروبات بنسبة 1.4% .
وأضافت الهيئة أن قسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى ارتفع أيضا بنسبة 5.9%؛ مدفوعا بارتفاع أسعار الأمتعة الشخصية الأخرى بنسبة 19.9% متأثرة بارتفاع أسعار فصل المجوهرات والساعات بنسبة 22%، كذلك ارتفعت أسعار قسم النقل بنسبة 1.6%، مدفوعة بارتفاع أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 7.1%. كما ارتفعت أسعار قسم التأمين والخدمات المالية بنسبة 8.2%؛ مدفوعة بارتفاع أسعار مجموعة التأمين بنسبة 13.2%.
في حين انخفضت أسعار قسم الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل بنسبة 0.5%؛ متأثرة بتراجع أسعار الأثاث والمفروشات والسجاد بنسبة 4.3%. كما تراجعت أسعار قسم المعلومات والاتصالات بنسبة 0.2% متأثرة بانخفاض أسعار معدات المعلومات والاتصالات بنسبة 6.3%.
وفي سياق متصل، سجل مؤشر أسعار المستهلك في شهر أكتوبر 2025م ارتفاعًا نسبيا بنسبة 0.3% مقارنة بشهر سبتمبر المنصرم، حيث ارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.5% مدفوعة بارتفاع أسعار اللحوم الطازجة أو المبردة أو المجمدة بنسبة 0.6%، كما ارتفعت أسعار كل من قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.3% وقسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.7% وقسم المعلومات والاتصالات بنسبة 0.1% وقسم الصحة بنسبة 0.2%، وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.2%. وقسم التبغ بنسبة 0.1%.
ومن ناحية أخرى، استقرت أسعار أقسام كل من النقل والمطاعم وخدمات الإقامة، والترفيه والرياضة والثقافة والأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل، وخدمات التعليم، والتأمين والخدمات المالية، ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر في شهر أكتوبر الماضي.