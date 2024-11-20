"مكافحة المخدرات" تقبض على 4 مواطنين بجازان لترويجهم 5.4 كجم حشيش

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (4) مواطنين بمنطقة جازان؛ لترويجهم (5.4) كجم من مادة الحشيش المخدّر.
وتمّ توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلوماتٍ لدى المواطنين والمقيمين عن أيّ نشاطاتٍ ذات صلة بتهريب المخدرات أو ترويجها، وذلك من خلال الاتصال بالرقم (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.