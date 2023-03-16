الباعة السعوديون يشكون من سيطرة العمالة الوافدة على سوق الخضار بـ"صفا جدة"

تواصل العمالة الوافدة سيطرتها على السوق المركزي للخضار والفواكه بحي الصفا بجدة، وتهيمن على عمليات البيع والشراء، وذلك على مرأى من الأجهزة الرقابية التي تتخذ من وسط السوق مقراً لها.