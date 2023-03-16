الباعة السعوديون يشكون من سيطرة العمالة الوافدة على سوق الخضار بـ"صفا جدة"

تواصل العمالة الوافدة سيطرتها على السوق المركزي للخضار والفواكه بحي الصفا بجدة، وتهيمن على عمليات البيع والشراء، وذلك على مرأى من الأجهزة الرقابية التي تتخذ من وسط السوق مقراً لها.
ورصدت "سبق" تدفق العمالة في مدخل السوق وفي بسطات البيع وقلة عدد السعوديين الذين أعربوا عن أملهم في أن تتم معالجة هذا الأمر الذي تفاقم مؤخراً.
وشكا المواطنون من تركيز الجهات الرقابية على السعوديين ومضايقتهم، بينما يتم السماح للعمالة الوافدة بممارسة أعمال البيع والشراء علناً.
وطالبوا الجهات الرقابية بإعطاء المواطن السعودي حقه في ممارسة البيع والشراء وفقاً لأنظمة السعودة والحد من وجود العمالة التي أصبحت حجر عثرة في طريق السعودة بهذا الموقع.