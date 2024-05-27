دراسة توصي بإضافة مقرر "التربية الإعلامية الرقمية" للمناهج الدراسية بالسعودية

أوصت دراسة للباحث في قسم الصحافة والإعلام الجديد بكلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور محمد بن عامر الشهري، بإضافة مقرر التربية الإعلامية الرقمية إلى المناهج الدراسية السعودية في التعليم العام، والتعليم الجامعي، وتضمينها المفردات التي تُسهم في إكساب الطلاب مهارات التعامل مع وسائل الإعلام الجديد، والتفكير الناقد والتحليلي للمحتوى المنشور في المنصات الرقمية، إلى جانب عقد دورات تدريبية لمنسوبي إدارات الإعلام في التعليم العام والتعليم الجامعي، وتدريبهم على إنتاج المواد الإعلامية وصناعة المحتوى والتعامل مع وسائل الإعلام الجديد، فضلاً عن مضاعفة الاهتمام من قِبل الصحف السعودية بالقوالب الصحفية التفسيرية كالتحقيقات والحوارات والمقالات؛ كونها تقدم مناقشة عميقة للقضايا من أبعاد متعددة لتوضيحها وتفسيرها للجمهور.