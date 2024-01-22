"القمم والشيم".. تركي بن طلال: أكثر من ١٧ لقاءً مع ولي العهد لبناء استراتيجية عسير

قال أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز: "المجتمع في المنطقة لديه الجاهزية لتحقيق استراتيجية (القمم والشيم)، وهيئة التطوير أنجزت 30% من تأسيس المخطط الإقليمي للحد من البناء العشوائي في المنطقة".
وتابع خلال مشاركته في جلسات منتدى مستقبل العقار اليوم: "ولي العهد أطلق على استراتيجية عسير مسمى (القمم والشيم)؛ لتميزها بالأصالة والطبيعة وأكثر من ١٧ لقاء مع ولي العهد لبناء استراتيجية عسير".
وكشف أن مشروع #قمم_السودة يهدف إلى أن تكون المنطقة "الوجهة السياحية الجبلية الفاخرة في المملكة".
وكان وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل قد دشن اليوم، أعمال النسخة الثالثة لمنتدى مستقبل العقار والمقام في الرياض، تحت شعار "قوة المرونة.. بناء مستقبل عقاري مستدام ومزدهر"، بمشاركة أكثر من 85 دولة و300 متحدث يمثلون القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب نخبة من الاقتصاديين والمستثمرين وصناع القرار وخبراء منظومة القطاع العقاري على المستوى المحلي والدولي.
وأكد "الحقيل" خلال كلمته الافتتاحية أن القطاع العقاري يجد كل العناية من القيادة الرشيدة -أيدها الله- لما له من تأثير مباشر في حياة الإنسان واستقرار الأسر، وتوفير حياة كريمة تلبي التطلعات، وتُحَسّن من جودة الحياة، بالإضافة إلى دوره المحوري في الاقتصاد الوطني.