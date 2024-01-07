مدارس التميز العلمي في عرعر وطريف... حصان شركة "معادن" الرابح في خدمة المجتمع

واستعاد المديفر مع أعضاء الهيئة التعليمية والطالبات، ذكرى افتتاح مدارس التميز الثانوية في مدينتي طريف وعرعر في العام 2016، مبدياً سعادته بوصول عدد من طلابها إلى مشارف التخرج من جامعات مرموقة داخل المملكة وخارجها. وهو ما يعني أن هذه المدارس، التي أُنشأت بمبادرة مجتمعية من شركة (معادن) بالتعاون مع وزارة التعليم، قد حققت هدفها في التنمية الاجتماعية للمناطق المحيطة بمشروع مدينة وعد الشمال التعدينية، ومكنت موهوبين وموهوبات، من أبناء وبنات المنطقة، بأن يحققوا طموحاتهم في التقدم والبناء، على المستوى الشخصي والوطني.