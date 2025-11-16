فعاليات تراثية ومواقع طبيعية ومتاحف تجذب الزوار جنوب الرياض

في مشهد يجمع بين جمال الطبيعة وعمق التاريخ، استقبلت محافظة حوطة بني تميم وفدًا إعلاميًا في زيارة تهدف إلى استكشاف مكنونات المحافظة البيئية والتراثية، والتعرّف على نهضتها التنموية المتسارعة، بما يعكس مكانتها المتقدمة جنوب منطقة الرياض.
وتُعد حوطة بني تميم — الواقعة على بُعد 160 كيلومترًا من العاصمة — واحدة من أجمل واحات منطقة نجد الطبيعية، حيث تحيط بها جبال طويق، وتتخللها الأودية الخصبة ومزارع النخيل التي تشتهر بجودة وتنوّع تمورها، ما جعلها مقصدًا مثاليًا لعشاق الحياة البرية والسياحة البيئية.
استهل الوفد جولته بزيارة المنتزه البري، حيث تقام فعاليات "مهرجان خريف الحوطة"، الذي يحتضن "مسرح طويق" كأحد أكبر المسارح في المنطقة. وقد استغرق بناء المسرح والسوق المصاحب له والأكشاك نحو ثلاثة أشهر بمشاركة 300 عامل.
واطّلع الوفد على الفعاليات التراثية والترفيهية المصاحبة، والتقى الشاعر والقاص حمد بن عبدالله الشثري، الذي قدّم شرحًا حول الخيمة الشعبية التي يشرف عليها في المهرجان.
واصل الوفد زيارته إلى "محمية الشعيبة"، إحدى أبرز المناطق البيئية بالمحافظة، حيث استمتعوا بمشاهد الطبيعة الصحراوية الهادئة، وتعرّفوا على التنوع الفطري للموقع الذي يحتضن الغزلان والنعام والوبر البري.
ويُفتح الموقع يوميًا من الساعة 8 صباحًا حتى 12 ليلًا (عدا الجمعة من الساعة 2 ظهرًا)، ويوفّر خدمات متعددة منها خيام للإيجار وقاعة مناسبات مجهّزة تستوعب أكثر من 100 شخص.
وفي محطة أخرى، زار الوفد متحف القنور، حيث كان في استقبالهم الأستاذ عبدالرحمن بن فهد القنور، الذي قدّم عرضًا تعريفيًا شاملًا عن المتحف ومقتنياته النادرة، التي توثّق مراحل مختلفة من تاريخ المحافظة والمملكة.
ويُفتح المتحف يوميًا من الثامنة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا، ومن بعد العصر حتى المغرب، ويستقبل زواره يوم الجمعة من بعد الصلاة حتى المغرب.
كما شملت الجولة زيارة "قلعة الإمام تركي بن عبدالله"، أحد أبرز المعالم التاريخية في المحافظة، التي تسرد قصصًا من مراحل تأسيس الدولة السعودية، وتُعد رمزًا للأصالة والهوية الوطنية.
اختتم الوفد زيارته بضيافة من رجل الأعمال الأستاذ أحمد العميقان، حيث التقى الوفد بوالده الأستاذ إبراهيم العميقان وعدد من وجهاء المحافظة. وتخللت المناسبة قصائد ترحيبية عكست كرم أهالي حوطة بني تميم ودفء استقبالهم.
تم تنظيم الزيارة بدعوة من المنسق الإعلامي للمهرجان فهد السميح، وشارك فيها الإعلاميون: سعيد العجل، د. خالد بخش، خالد الخضيري، أحمد الخبراني، محمد البخيت، محمد السعران، بدر الحارثي، ومحمد العبدالهادي.