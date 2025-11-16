فعاليات تراثية ومواقع طبيعية ومتاحف تجذب الزوار جنوب الرياض

وفي محطة أخرى، زار الوفد متحف القنور، حيث كان في استقبالهم الأستاذ عبدالرحمن بن فهد القنور، الذي قدّم عرضًا تعريفيًا شاملًا عن المتحف ومقتنياته النادرة، التي توثّق مراحل مختلفة من تاريخ المحافظة والمملكة.