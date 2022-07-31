هيئة المهندسين تعلن فتح باب الترشح لعضوية اللجان التنسيقية

وأضاف المهندس العبداللطيف، أن انتخابات اللجان تضمنت عدة مناطق منها لجان (الجبيل، الطائف، ينبع، عرعر، الجوف، تبوك، القصيم، الأحساء، عسير، مكة المكرّمة، جازان، حفر الباطن، الخرج، نجران، العلا) مبيناً أن عملية الانتخابات ستكون إلكترونياً بالكامل، مشيراً إلى أن مدة العضوية في اللجنة سنتان.