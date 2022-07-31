هيئة المهندسين تعلن فتح باب الترشح لعضوية اللجان التنسيقية

أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين فتح باب الترشح لانتخابات اللجان التنسيقية في مختلف مناطق المملكة إلكترونياً، بدءاً من يوم غدٍ الإثنين الموافق 1 أغسطس 2022م عبر الرابط: https://elections.saudieng.sa/.
وأوضح أمين عام الهيئة المهندس عبدالناصر العبداللطيف، أن الانتخابات في مرحلتها الأولى ستكون لاستقبال المترشحين ابتداءً من الساعة الثامنة صباحاً يوم 3 / 1 / 1444هـ، وتستمر حتى الساعة الثالثة من مساء يوم الأربعاء 2 / 4 / 1444 هـ.
وبيّن أنه يشترط للمرشح لانتخابات اللجان التنسيقية بمناطق المملكة، أن يكون من الأعضاء الأساسيين لدى هيئة المهندسين، وأن تكون عضويته سارية المفعول وقت التقديم، وأن يكون حاصلاً على درجة مهندس مشارك على الأقل، إضافةً إلى إثبات إقامته في المنطقة أو المدينة التي يرغب الترشح فيها، وأن يُقدّم التزاماً ببذل جزءٍ من وقته للوفاء بمسؤوليات ومتطلبات اللجنة التنسيقية، وفق الأنظمة والمعايير المحددة.
وأضاف المهندس العبداللطيف، أن انتخابات اللجان تضمنت عدة مناطق منها لجان (الجبيل، الطائف، ينبع، عرعر، الجوف، تبوك، القصيم، الأحساء، عسير، مكة المكرّمة، جازان، حفر الباطن، الخرج، نجران، العلا) مبيناً أن عملية الانتخابات ستكون إلكترونياً بالكامل، مشيراً إلى أن مدة العضوية في اللجنة سنتان.