المملكة وأمريكا تناقشان تعزيز الشراكة في شبكات الوصول اللاسلكية المفتوحة ORAN

وناقشت الورشة مدى نضج التقنية، وتعزيز المفهوم المشترك لإمكانيات التقنية وفرصها، وقصص النجاح في تطبيقها، وسلطت الضوء على كيفية دفع عجلة هذه الابتكارات في قطاع الاتصالات، وذلك بمشاركة عدد من أهم الشركات الرائدة عالمياً في مجال تقنيات شبكات الوصول اللاسلكية المفتوحة Airspan،Qualcomm، Mavenir،HP،NVIDIA،Intel،DISH/Echostar ومشاركة أكثر من 10 جهات وشركات محلية.