المملكة وأمريكا تناقشان تعزيز الشراكة في شبكات الوصول اللاسلكية المفتوحة ORAN

عقدت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع الملحق التجاري في السفارة الأمريكية وبالتنسيق مع الشركات الأمريكية مع القطاع العام والخاص في الولايات المتحدة الأمريكية، ورشة عمل، بهدف استعراض ومناقشة قصص النجاح في تطبيق تقنيات شبكات الوصول اللاسلكية المفتوحة Open RAN، وذلك بحضور وكيل الوزارة المساعد لتطوير البنية التحتية المهندس ناصر البكر، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة السيد مايكل راتني.
وتأتي هذه الخطوة تعزيزاً للشراكة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية في مجالات الاتصالات والتقنية، بهدف تطوير بنية تحتية رقمية مرنة ومستدامة، تُسهم في تحقيق التحول الرقمي، وتعزز نمو الاقتصاد الرقمي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
وناقشت الورشة مدى نضج التقنية، وتعزيز المفهوم المشترك لإمكانيات التقنية وفرصها، وقصص النجاح في تطبيقها، وسلطت الضوء على كيفية دفع عجلة هذه الابتكارات في قطاع الاتصالات، وذلك بمشاركة عدد من أهم الشركات الرائدة عالمياً في مجال تقنيات شبكات الوصول اللاسلكية المفتوحة Airspan،Qualcomm، Mavenir،HP،NVIDIA،Intel،DISH/Echostar ومشاركة أكثر من 10 جهات وشركات محلية.