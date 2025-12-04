"الغطاء النباتي" يطرح 3 فرص استثمارية بيئية في البيضاء بالمدينة

وأوضح المركز أن طرح هذه الفرص يأتي في إطار مبادراته الهادفة إلى تطوير المتنزهات الوطنية واستثمار إمكاناتها الطبيعية؛ لتكون وجهات سياحية مستدامة تدعم الاقتصاد المحلي، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستعزز السياحة البيئية كأحد روافد التنمية في منطقة المدينة المنورة، وأن المجال متاح للمستثمرين عبر منصة فرص للاطلاع على التفاصيل، وتقديم عروضهم وفق المدة المحددة.