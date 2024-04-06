"الرياض ومقديشو" ينسقان الجهود بشأن أمن الممر المائي في البحر الأحمر

ويواجه المجتمع الدولي تحديًا كبيرًا في تدفق السلع والبضائع على الصعيد العالمي، وعدم ضمان استمرار التجارة العالمية بانسيابية، وأدت الأزمة في البحر الأحمر إلى اضطرابات كبيرة في أسواق الطاقة والغذاء، وفرضت قيودًا على حركة التجارة؛ ما أدى إلى ارتفاع الأسعار ونقص السلع في بعض الدول.