وفد من وزارة الصناعة يزور كوريا الجنوبية لبحث تطوير القدرات البشرية

والتقى الوفد الذي يرأسه وكيل الوزارة لتنمية القدرات البشرية المهندس فارس الصقعبي، بمسؤولين في وزارة التعليم الكورية، حيث ناقشوا مستقبل أساليب التعليم المبتكرة بما يتماشى مع احتياجات قطاعي الصناعة والتعدين، واطلعوا على البرامج والمبادرات التي تعمل عليها كوريا الجنوبية في هذا المجال، كما تعرفوا على أبرز البرامج والمبادرات والتقنيات المستخدمة في مجموعة هيونداي للسيارات وكلية هيونداي للتدريب المهني، إضافة إلى عقد لقاء مع نظرائهم في وزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة الكورية، لاستعراض استراتيجية رأس المال البشري لكلا الطرفين.