وفد من وزارة الصناعة يزور كوريا الجنوبية لبحث تطوير القدرات البشرية

زار وفد من وزارة الصناعة والثروة المعدنية جمهورية كوريا الجنوبية، وعقد سلسلة لقاءات مع مسؤولين في عدد من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص؛ لبحث تعزيز التعاون لتطوير القدرات البشرية في المجال الصناعي والتعديني، ومراجعة البرامج والمبادرات للاستفادة منها بما يحقق تنمية وتطوير القدرات البشرية في القطاعين.
والتقى الوفد الذي يرأسه وكيل الوزارة لتنمية القدرات البشرية المهندس فارس الصقعبي، بمسؤولين في وزارة التعليم الكورية، حيث ناقشوا مستقبل أساليب التعليم المبتكرة بما يتماشى مع احتياجات قطاعي الصناعة والتعدين، واطلعوا على البرامج والمبادرات التي تعمل عليها كوريا الجنوبية في هذا المجال، كما تعرفوا على أبرز البرامج والمبادرات والتقنيات المستخدمة في مجموعة هيونداي للسيارات وكلية هيونداي للتدريب المهني، إضافة إلى عقد لقاء مع نظرائهم في وزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة الكورية، لاستعراض استراتيجية رأس المال البشري لكلا الطرفين.
وزار الوفد المقر الرئيس لمعهد أبحاث (KRIVET) وشركة (KLI)، والتقوا بمسؤولي تنمية القدرات البشرية، وبحثوا معهم التعاون في تنمية رأس المال البشري وفرص تبادل الخبرات بين الجانبين، بالإضافة إلى الاجتماع مع عدد من ممثلي غرفة التجارة والصناعة الكورية (KCCI)، ومناقشة مجالات التعاون بين الطرفين في تطوير الموارد البشرية، بما في ذلك برامج التعلم القائم على العمل، كما تمت مناقشة استراتيجيات تنمية المواهب مع مجموعة بوسكو الكورية.