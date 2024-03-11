بالفيديو.. مشجعو "النصر" بعد الخروج من آسيا: غياب "تاليسكا" مؤثر
في مباراة طغى عليها الحماس والعصبية، عبّرت الجماهير النصراوية عن حزنها لخروج الفريق من دوري أبطال آسيا 2023-2024، في مباراة الذهاب، التي جمعته أمس مع نظيره فريق العين الإماراتي على ملعب الأول بارك في الرياض، وانتهت بفوز العين بركلات الترجيح عقب التعادل في إجمالي المباراتين (الذهاب والإياب) بنتيجة 4/ 4.
وقال مشجع الأصفر الذي كان يحمل لافتة نجم الفريق المهاجم البرازيلي "تاليسكا" لـ "سبق" إن غيابه أثر على أداء الفريق، مشيرًا إلى أنه يعد المنقذ للفريق دائمًا بينما حمل مشجع آخر كريستيانو الهزيمة.
فيما حمل مشجعون لنادي الاتحاد والهلال حضرا المباراة مدرب الفريق البرتغالي لويس كاسترو الهزيمة.
وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي قد تأهَّل للدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا، عقب تغلبه على النصر في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على ملعب الأول بارك.