بالفيديو.. مشجعو "النصر" بعد الخروج من آسيا: غياب "تاليسكا" مؤثر

في مباراة طغى عليها الحماس والعصبية، عبّرت الجماهير النصراوية عن حزنها لخروج الفريق من دوري أبطال آسيا 2023-2024، في مباراة الذهاب، التي جمعته أمس مع نظيره فريق العين الإماراتي على ملعب الأول بارك في الرياض، وانتهت بفوز العين بركلات الترجيح عقب التعادل في إجمالي المباراتين (الذهاب والإياب) بنتيجة 4/ 4.