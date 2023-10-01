تزاحم على جناحها بـ"كتاب الرياض".. جهود ضخمة لمؤسسة التراث في تعزيز الوعي بثروات المملكة التراثية

وبيّن "عاصم" المشرف على التطوير المؤسسي بمؤسسة التراث، أن المؤسسة حققت نتائج كبيرة في تعزيز الوعي بالتراث والمحافظة عليه، فعند تأسيس المؤسسة كان التراث لا ينال الاهتمام الكافي، فقاد الأمير سلطان بن سلمان مع بعض الشرفاء، بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان في ذلك الوقت، الجهود للمحافظة على التراث، وقد بدأت هذه الجهود تحت مظلة المؤسسة بمشروع ترميم قصر الملك عبدالعزيز في المربع عام 1997، الذي تكبدت فيه المؤسسة مليون ريال، وتوالت بعد ذلك المشاريع، ومنها مشروع الحفاظ على الصورة التاريخية للمملكة من خلال استجلاب الصور التاريخية الخاصة بالمملكة من كل أنحاء العالم، فكونت أرشيفاً يضم أكثر من 100 ألف صورة تاريخية نادرة، وشكلت هذه الصور مشروعاً لصالح مكتبة فهد الوطنية حمل اسم الأرشيف الوطني للصور التاريخية، مضيفاً أن المؤسسة أنجزت على مدار 27 عاماً ترميم أكثر من 200 مبنى أثري وتراثي في كافة أرجاء المملكة وخارجها.