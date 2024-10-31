"حساب المواطن": تعديلات "إثبات الاستقلالية" تشمل جميع الأعمار ابتداءً من 18 سنة

وأضاف البرنامج رداً على استفسار أحد المتابعين أنه يلزم المستفيد تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة بعد تحديث البيانات، طبقاً لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يوماً من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.