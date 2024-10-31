"حساب المواطن": تعديلات "إثبات الاستقلالية" تشمل جميع الأعمار ابتداءً من 18 سنة

أوضح حساب المواطن أن تعديلات إثبات الاستقلالية للفرد المستقل تشمل جميع الأعمار ابتداءً من 18 سنة.
وأضاف البرنامج رداً على استفسار أحد المتابعين أنه يلزم المستفيد تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة بعد تحديث البيانات، طبقاً لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يوماً من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.
وكان البرنامج أعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 84 الخاصّة بشهر نوفمبر 2024. ودعا المستفيدين إلى التحقّق من حالة أهليتهم من خلال الدخول إلى تطبيق البرنامج أو عبر البوابة الإلكترونية من خلال الرابط التالي: eservices.ca.gov.sa.