"الأرصاد": أمطار غزيرة على جازان وعسير.. وتحذيرات من سيول وبرد

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار فرصة هطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي جازان، عسير، وتكون متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة نجران، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق، في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية، الرياض، خاصة الجنوبية منها.

