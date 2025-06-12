المدينة المنورة.. وجهة متكاملة تجمع بين الروحانية والتجربة السياحية المتنوعة

تبرُز في المدينة المنورة العديد من التجارب السياحية والروحانية الفريدة التي تجمع بين عراقة التاريخ وعمق التراث الإسلامي، معززة مكانتها كوجهة جاذبة لضيوف الرحمن والزوار من مختلف أنحاء العالم، في إطار مبادرة "وجهة طيبة" التي أطلقتها هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة.
وتسلط المبادرة الضوء على أبرز المعالم التي تزخر بها المدينة من المسجد النبوي الشريف إلى مسجد قباء ومسجد القبلتين، إلى جانب مواقع تاريخية بارزة مثل: جبل أحد، وبئر عثمان، ووادي العقيق، التي تمثل محطات خالدة في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
وتوفر المدينة وجهات مميزة تلبي تطلعات الزوار من مختلف الفئات، مثل: متحف وبستان الصافية، ومحمية ومزرعة الأوسية، وحي الغِمَاسَة التراثي، الذي يعكس الطابع المدني الأصيل، ويقدم تجربة ضيافة راقية وسط أجواء مفعمة بالأصالة.
ويمكن للزوار تخطيط رحلاتهم بكل سهولة عبر منصة "روح المدينة"، التي تتيح حجز التجارب والأنشطة ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز جودة الحياة، وتطوير القطاع السياحي، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لضيوف المدينة المنورة.