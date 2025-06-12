المدينة المنورة.. وجهة متكاملة تجمع بين الروحانية والتجربة السياحية المتنوعة

وتسلط المبادرة الضوء على أبرز المعالم التي تزخر بها المدينة من المسجد النبوي الشريف إلى مسجد قباء ومسجد القبلتين، إلى جانب مواقع تاريخية بارزة مثل: جبل أحد، وبئر عثمان، ووادي العقيق، التي تمثل محطات خالدة في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.