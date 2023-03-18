مجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا يستبدل مفصل الورك لأربعيني بتكنيك حديث ويُعيد له قدرةَ المشي الطبيعية مجددًا

نجح مجمع الدكتور سليمان الحبيب الطبي بالعليا، في إجراء عملية جراحية معقّدة لإعادة قدرة المشي والحركة لمريض يبلغ من العمر 43 عامًا، وذلك بعد معاناة طويلة، شعر خلالها بآلام حادّة، والاستعانة بالأدوية المسكنة بصورة يومية، فضلًا عن المشاكل التي قابلها عند المشي، واستخدام العكازين للمساعدة بالحركة؛ الأمر الذي أثّر بالسلب على حياته وأداء مهامه الاعتيادية؛ ذكر ذلك الدكتور يوسف بن توفيق خوجة، استشاري جراحة العظام واستبدال المفاصل والإصابات الرياضية، الحاصل على الزمالة الكندية في استبدال المفاصل والإصابات الرياضية والمناظير، رئيس الفريق الطبي المعالج.