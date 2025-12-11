جدة تواصل تألقها في شتاء السعودية مع فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي

ويواصل المهرجان إثراء التجربة السياحية في شتاء السعودية عبر لحظات سينمائية نادرة، حيث شهد تكريم النجمة الهندية المخضرمة ريخا، التي خطفت الأنظار في ظهور نادر احتفاءً بمسيرتها الفنية المؤثرة، وذلك قبل العرض الدولي الأول للنسخة المرممة من فيلمها الكلاسيكي "أومراو جان" ضمن فئة "كنوز البحر الأحمر" التي تحتفي بالأعمال العالمية المميزة. هذه الفعاليات لا تعزز مكانة المهرجان وحسب، بل تؤكد على موضع وجهة جدة في قلب المشهد الثقافي والسينمائي العالمي.