جدة تواصل تألقها في شتاء السعودية مع فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي

تشهد جدة في شتاء السعودية 2025 زخماً متصاعداً يعكس روح السياحة السعودية ويعزز مكانتها كوجهة شتوية عصرية تجمع ما بين سحر الساحل وثراء الإبداع الثقافي والفني.
تتحول المدينة خلال الموسم إلى وجهة نابضة بالفعاليات، تمتزج فيها عراقة التاريخ مع إيقاع الحداثة، لتستقبل زوارها بأجواء شتوية معتدلة وتجارب متنوعة تمنح الشتاء نكهته الخاصة على ساحل البحر الأحمر.
في قلب هذا المشهد، يواصل مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2025 رفع سقف التوقعات، مكرساً مكانة جدة اليوم كواحدة من أكثر الوجهات تأثيراً في صناعة السينما في المنطقة، المهرجان الذي يتزامن مع موسم شتاء السعودية 2025 يأتي هذا العام مستفيداً من الحراك السياحي المتنامي وتنوع التجارب التي تقدمها المدينة لضيوفها خلال الشتاء.
ويواصل المهرجان إثراء التجربة السياحية في شتاء السعودية عبر لحظات سينمائية نادرة، حيث شهد تكريم النجمة الهندية المخضرمة ريخا، التي خطفت الأنظار في ظهور نادر احتفاءً بمسيرتها الفنية المؤثرة، وذلك قبل العرض الدولي الأول للنسخة المرممة من فيلمها الكلاسيكي "أومراو جان" ضمن فئة "كنوز البحر الأحمر" التي تحتفي بالأعمال العالمية المميزة. هذه الفعاليات لا تعزز مكانة المهرجان وحسب، بل تؤكد على موضع وجهة جدة في قلب المشهد الثقافي والسينمائي العالمي.
ومع إطلاق برنامج "شتاء السعودية 2025" تحت شعار "حيّ الشتاء"، تبرز جاذبية جدة باعتبارها إحدى أهم الوجهات السياحية السعودية التي ترحب بالزوار من العالم. يقدم الموسم تجارب نوعية تجمع بين الشاطئ والموسيقى والفنون والمأكولات العالمية، مدعوماً بباقة واسعة من العروض الحصرية التي تصل إلى أكثر من 600 عرض، وأكثر من 1200 منتج وتجربة سياحية صممت لتناسب العائلات ومحبي المغامرة.
ويمثل إطلاق برنامج "شتاء السعودية 2025" فرصة جديدة لتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية خلال فصل الشتاء، حيث سيعتمد البرنامج على تعزيز إنجازات الأعوام الخمسة الماضية في القطاع السياحي، ولا سيما على صعيد نمو أعداد الزوار وحجم الإنفاق، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتحقيق مستهدف استقبال 150 مليون سائح بحلول عام 2030.