رئيس "نزاهة" يبحث مع النائب العام البحريني تعزيز التعاون في مكافحة الفساد العابر للحدود

التقى رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، اليوم، النائب العام لمملكة البحرين الدكتور علي بن فضل البوعينين، وذلك على هامش الاجتماع العام السنوي الأول للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا – أرين)، المنعقد في محافظة جدة يومي 8 – 9 أكتوبر 2025م.