رئيس "نزاهة" يبحث مع النائب العام البحريني تعزيز التعاون في مكافحة الفساد العابر للحدود

التقى رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، اليوم، النائب العام لمملكة البحرين الدكتور علي بن فضل البوعينين، وذلك على هامش الاجتماع العام السنوي الأول للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا – أرين)، المنعقد في محافظة جدة يومي 8 – 9 أكتوبر 2025م.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة ونظيرتها في البحرين، في مجالات حماية النزاهة ومكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق بين المملكتين في المحافل الإقليمية والدولية، لا سيما في مجالات سيادة القانون ومكافحة الفساد، مع التشديد على مواصلة العمل المشترك لتوسيع الشراكات الإقليمية وتبادل الخبرات.
كما تم التأكيد على أهمية تطوير التعاون المستقبلي في مجالات التدريب، وبناء القدرات، بما يسهم في رفع كفاءة الجهود الوطنية والإقليمية في مكافحة الفساد.
وفي ختام اللقاء، ثمّن الكهموس زيارة النائب العام البحريني للمملكة، ومشاركته في الاجتماع السنوي الأول لشبكة "مينا – أرين"، متمنيًا له طيب الإقامة ودوام التوفيق والسداد.