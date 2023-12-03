نبتة "السمح" تسيطر على الأكلات التقليدية في ركن منطقة الجوف بمهرجان الوليمة

وحول مشاركتها في ركن الجوف بالمهرجان قالت الطاهية هدى العلي: "أتقدم بالشكر لهيئة فنون الطهي على تنظيم هذا المهرجان الرائع لتعزيز تراث الطهي السعودي، وإتاحة الفرصة أمامي لتقديم أشهر أكلات منطقة الجوف لزوار وضيوف المهرجان، ومنها (البكيلة) بالطريقة التقليدية، وهي عبارة عن معجون التمر مع الحليب ودقيق السمح والسمن أو الزبدة، وكذلك أكلة (التطناج) أو (المثقل)، وتتكون من الجريش مع اللحم وأي نوع من البقوليات والترنج أو الليمون مع دقيق السمح". وأضافت: "أي أكلة تقليدية يدخل فيها دقيق السمح تنتمي إلى منطقة الجوف؛ لأن السمح نبتة لا توجد إلا في الجوف، فهي من التراث المحلي، كما أنها صحية جدًا، وذات قيمة غذائية عالية".