"المحمدي": مركز متابعة العمليات البلدية حلقة وصل بين مكونات أمانة المدينة وشركاء التنمية

وأوضح المهندس المحمدي؛ في لقاء مع قناة الإخبارية، أن العمليات البلدية لها تأثير بشكلٍ مباشر على تقييم ومتابعة الخدمات البلدية المقدمة، مبيناً أن مركز متابعة العمليات البلدية هو نقطة تخلق الحلقة التكاملية ما بين مكونات أمانة المنطقة كافة التي يتم من خلالها تنفيذ هذه الخدمات، وكذلك مع شركاء التنمية في المنطقة.