"المحمدي": مركز متابعة العمليات البلدية حلقة وصل بين مكونات أمانة المدينة وشركاء التنمية

أكّد مدير مركز متابعة العمليات البلدية بأمانة منطقة المدينة المنوّرة المهندس عبدالله بن رباح المحمدي؛ أن الأمانة بكامل مقوماتها على المستويين الإداري والتشغيلي سواء كانت في المستوى الميداني أو الإستراتيجي، تسعى لتقديم خدمات متكاملة بهدف رفع جودة الرضا عن الخدمات المقدَّمة لسكان وأهالي وزوّار المدينة المنوّرة من خلال خدمات مقننة وموجّهة بشكلٍ صحيح.
وأضاف المحمدي؛ لتحقيق هذا الهدف وجّه أمين المنطقة المهندس فهد البليهشي؛ باستحداث المركز بهدف متابعة العمليات البلدية.
وأوضح المهندس المحمدي؛ في لقاء مع قناة الإخبارية، أن العمليات البلدية لها تأثير بشكلٍ مباشر على تقييم ومتابعة الخدمات البلدية المقدمة، مبيناً أن مركز متابعة العمليات البلدية هو نقطة تخلق الحلقة التكاملية ما بين مكونات أمانة المنطقة كافة التي يتم من خلالها تنفيذ هذه الخدمات، وكذلك مع شركاء التنمية في المنطقة.
وأكّد أنه من ضمن الخدمات المقدمة في المركز استقبال ومتابعة والحرص والتأكّد من استقبال كافة الملاحظات أو شكاوى المواطنين الواردة للمركز، من خلال نظام 940 أو من خلال أنظمة حديثة قام المركز باستحداثها، وعلى رأسها عملية رصد ومتابعة إعلامية لمواقع التواصل الاجتماعي.
وبيّن المحمدي؛ أن صوت المواطن والمقيم والزائر مهم لنا ونخلق قناة تواصل مباشرة معه ومتابعة احتياجاته في مستوى الخدمات أو بما يخص الخدمات التطويرية، مشيراً إلى أن هناك عدة خطط مستدامة في المركز ولدينا فريق متكامل بأدوات ذكية يقوم بالرصد الميداني لمعالجة التشوّه البصري وتقييم الأعمال البلدية.