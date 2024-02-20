شاهد.. "التحلية" تحصد 9 شهادات قياسية من "غينيس" تعزز ريادتها كأكبر منتج للمياه بالعالم

كما حصلت "التحلية" على شهادة أكبر منشأة مغطاة لتخزين مياه الشرب في العالم عن خزان مياه الرياض الاستراتيجي البالغة سعته 4.79 مليون متر مكعب، وأكبر نظام لنقل المياه بالأنابيب لتحلية المياه في العالم بطول 14.217 كم وسعة 19.429 مليون متر مكعب في اليوم، وأكبر محطة متنقلة لتحلية المياه في العالم البالغة قدرتها 50 ألف متر مكعب يوميًا، وأكبر وحدة لتحلية المياه بالتقطير متعدد التأثيرات في العالم عن وحدة MED-TVC في الشعيبة التي تبلغ طاقتها 91.200 متر مكعب يوميًا، وأكبر شبكة خزانات لتخزين مياه الشرب بسعة إجمالية 8.970 مليون متر مكعب.