نيجيريا تدعم ملف استضافة المملكة لمعرض إكسبو 2030 وكأس العالم 2034

ونقل الجبير خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- لفخامته وتمنياتهما لحكومة وشعب نيجيريا بالمزيد من التقدم والازدهار، فيما حمّله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.