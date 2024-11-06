بـ 6 ملايين ريال.. دعم إعادة تأهيل مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز لغسيل الكلى في جيبوتي

وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان بن عبدالرحمن المرشد، مذكرة تفاهم مع وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة في جمهورية جيبوتي، إلياس موسى دواله، لتمويل مشروع إعادة تأهيل مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود لغسيل الكلى في جيبوتي، بقيمة 6 ملايين ريال سعودي. حضر توقيع الاتفاقية كل من وزير الصحة الجيبوتي، الدكتور أحمد روبله عبدالله، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جيبوتي، فيصل بن سلطان القباني، وسفير جيبوتي لدى المملكة، ضياء الدين بامخرمة.