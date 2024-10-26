"الصحة": بدء التقديم على الترقيات الاستثنائية لعام 2024 للكادر الإداري "خدمة مدنية"

وأكدت أن تكون الترقية من خلال لجنة برئاسة من يراه الوزير المختص، وعضوية من يراه، على أن يكون من بينهم المسؤول عن الموارد البشرية في الجهة، والمسؤول عن الشؤون المالية فيها، إضافة إلى ممثل من وزارة المالية، وممثل من وزارة الخدمة المدنية.