"الصحة": بدء التقديم على الترقيات الاستثنائية لعام 2024 للكادر الإداري "خدمة مدنية"

بدأت وزارة الصحة ممثلة في وكالة الوزارة للموارد البشرية أعمالها في محضر الترقية الاستثنائية لعام 2024م للكادر الإداري "خدمة مدنية".
ويتم حصر المرشحين للترقية الاستثنائية وفق قرار وزير الخدمة المدنية رقم "1550"، بتاريخ 1440/ 6/ 9هـ، القاضي بإقرار اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؛ إذ ورد في المادة الـ54 من اللائحة ما نصه: "يجوز بموافقة الوزير المختص على ترقية الموظف استثناءً على وظيفة شاغرة لمرتبتَيْن أعلى من المرتبة المثبت عليها"، بشروط حددتها اللائحة التنفيذية للترقية الاستثنائية، هي: أن يتوافر لديه الحد الأدنى من المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة التي يراد أن يُرقى إليها وفقًا لما هو محدد في تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية.
ومن الشروط أن يكون قد حصل على نتيجة أداء وظيفي في السنة الأخيرة لا يقل عن ممتاز، أو ما يعادله، ولا يتجاوز عمر المرشح خمسًا وخمسين سنة.
وتضمنت الشروط أن يكون قد أمضى بالمرتبة التي يشغلها ما لا يقل عن سنة، وأن لا يتجاوز عدد الترقيات الاستثنائية التي يحصل عليها الموظف ترقيتَيْن خلال خدمته.
وأكدت أن تكون الترقية من خلال لجنة برئاسة من يراه الوزير المختص، وعضوية من يراه، على أن يكون من بينهم المسؤول عن الموارد البشرية في الجهة، والمسؤول عن الشؤون المالية فيها، إضافة إلى ممثل من وزارة المالية، وممثل من وزارة الخدمة المدنية.
وتعتمد الترقية بقرار من الوزير المختص.
وعمَّمت فروع وزارة الصحة بالمناطق والمحافظات والتجمعات الصحية على الإدارات والأقسام كافة التابعة لها؛ للرفع بالموظفين المتميزين المستحقين للترقية الاستثنائية لمن تنطبق عليهم الشروط والمعايير.