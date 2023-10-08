المناطق المشمولة بتوقعات الأمطار ليوم الأحد

لا تزال التوقعات الجوية الصادرة عن كادر التنبؤات في "طقس العرب" تُشير إلى سيطرة طقس مستقر في أجزاء واسعة من المملكة، باستثناء المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية التي قد يتجدد فيها نشاط السحب الركامية الرعدية بشكل محلي ومحدود.
وتُشير التوقعات إلى أن فرص الأمطار ليوم الأحد، ستشمل فرصة لزخات رعدية من الأمطار محلية الطابع والشدة في أجزاء محدودة من مُرتفعات جازان وعسير والباحة، وصولاً لمرتفعات الطائف ومكة المكرمة، قد تشمل بشكلٍ متفرق أجزاء من جنوب منطقة المدينة المنورة والقصيم وحائل بشكل محدود.
أما عن باقي المناطق فيُتوقع أن يكون الطقس حارًّا في مناطق واسعة من المملكة وحارًّا نسبيًّا إلى معتدل في الجبال العالية جنوب المملكة، والله أعلم.