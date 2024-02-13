"سدايا" تطلق مركز التميز لحلول الزحام باستخدام البيانات والذكاء الاصطناعي

ويعمل المركز على توظيف البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم جهود خفض الزحام وتسهيل حركة سير المركبات، وتطوير الحلول الذكية لمختلف الجهات الحكومية، ودعم اتخاذ القرار بناءً على البيانات لدعم جهود خفض مستوى الزحام، وتعزيز الاستدامة والكفاءة وجودة الحياة في المدن.