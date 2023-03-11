محافظ الأحساء: يوم العَلَم علاقة ارتباط عميقة تؤكد التوحيد والقوة

أكد الأمير سعود بن طلال بن بدر، محافظ الأحساء، أن صدور الأمر الملكي الكريم بأن يكون يوم 11 مارس من كل عام يومًا خاصًّا بالعَلَم باسم (يوم العَلَم) يأتي تجسيدًا لما توليه القيادة الرشيدة - حفظها الله - من اهتمام برمزيته ودلالاته الوطنية المهمة، التي تشير إلى التوحيد والعدل والقوة والنماء في دولتنا الغالية.