محافظ الأحساء: يوم العَلَم علاقة ارتباط عميقة تؤكد التوحيد والقوة

أكد الأمير سعود بن طلال بن بدر، محافظ الأحساء، أن صدور الأمر الملكي الكريم بأن يكون يوم 11 مارس من كل عام يومًا خاصًّا بالعَلَم باسم (يوم العَلَم) يأتي تجسيدًا لما توليه القيادة الرشيدة - حفظها الله - من اهتمام برمزيته ودلالاته الوطنية المهمة، التي تشير إلى التوحيد والعدل والقوة والنماء في دولتنا الغالية.
وقال محافظ الأحساء إن هذه المناسبة ترمز إلى ما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، من عناية واهتمام بالعَلم الوطني؛ إذ يمثل مظهرًا من مظاهر الدولة، وما حققته من وحدة وأمن ورخاء منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله-.
وأضاف سموه بأن هذا اليوم يعزز بكل فخر واعتزاز قيمة العَلَم الوطني ورمزيته ودلالاته الوطنية؛ إذ يُمثل عمقًا تاريخيًّا متجذرًا في تاريخ هذه الدولة المباركة الممتدة منذ تأسيس الدولة السعودية قبل ثلاثة قرون. ويُعتبر يوم العَلم قصة ارتباط عميقة وعظيمة بين الشعب والوطن والقيادة.
ودعا سموه الله تعالى أن يحفظ هذه البلاد في ظل قيادتنا الرشيدة -حفظها الله-، ويديم على البلاد الأمن والأمان، وأن يبقى هذا الوطن شامخًا -بإذن الله تعالى-.