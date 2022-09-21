صندوق التنمية السياحي يوقّع مذكرة تفاهم مع شبكة "إنديفر" لدعم رواد الأعمال

وبموجب مذكرة التفاهم سيعمل الطرفان من خلال التكامل القائم بينهما، وذلك بدعم رواد الأعمال المحليين والعالميين في القطاع السياحي، حيث سيقدم الصندوق حزمة من البرامج والمنتجات للإسهام في دعم رواد الأعمال المستهدفين، بما يتناسب مع حاجة وطبيعة أعمالهم. كما سيمنح لرواد الأعمال المستهدفين فرصة التعرف والالتقاء بالمستثمرين في المملكة؛ وذلك من أجل صناعة فرص استثمارية جديدة في مجال السياحة تتناسب مع طبيعة أعمال رواد الأعمال، إضافة إلى التعاون مع منظومة السياحة بهدف التسويق محليًا ودوليًا للمناطق والمشاريع السياحية التي يخدمها أو يستثمر فيها رواد الأعمال المستهدفون.