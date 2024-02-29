بحضور خبراء عالميين.. المؤتمر الدولي الأول للطب العصبي المناعي ينطلق في الرياض غداً

ويشارك في المؤتمر نخبة من الخبراء والمتخصصين من الشرق الأوسط، والولايات المتحدة الأمريكية، وإسبانيا وألمانيا، ومن المقرر أن يستمر المؤتمر ليومين، يتخلّلهما عدة جلسات تفاعلية وورش عمل تتناول أحدث الأبحاث في مجال الأمراض العصبية المناعية، والتصلب المتعدد، والتهابات الدماغ، والعديد من القضايا الطبية ذات الصلة.