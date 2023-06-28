محافظ الليث يؤدّي صلاةَ العيد مع جموع المواطنين

كما رفع باسمه ونيابةً عن رؤساء المراكز ‏ومديري الإدارات الحكومية ومشايخ وأعيان ‏وأهالي محافظة الليث؛ أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسموّ ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولوزير الداخلية صاحب السموّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وإلى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وإلى نائب أمير منطقة مكة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، حفظهم الله، بمُناسبة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1444هـ، سائلًا الله عز وجل أن يعيده أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة والمملكة ترفل بالخير والرخاء، وأن يُديم على الوطن أمنَه ورخاءه واستقراره في ظل القيادة الرشيدة، وأن يتقبّل من الحجيج حجَّهم ويردّهم إلى أهلهم سالمين غانمين.