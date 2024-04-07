السعودية الداعم الأول للقضية الصومالية سياسياً واجتماعياً.. مؤتمر جدة أنموذجاً

كانت السعودية ومازالت الداعم الأول للصومال، سياسياً واجتماعياً، حيث إنها الداعم الأول للقضية الصومالية وللجهود الرامية لتحقيق المصالحة بين الأطراف الصومالية المتنازعة، وتقدّر الصومال هذه الجهود المبذولة من المملكة، وهو الأمر الذي تؤكّده زيارة الرئيس الصومالي للمملكة، وهي الثالثة بعد زيارته الرسمية لها العام الماضي.