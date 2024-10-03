"الوطنية للمياه" تتجاوب مع "سبق" وتصلح أحد شوارع "شرائع مكة"

وقالت الشركة: نود في البداية أن نشكر لصحيفة "سبق" الإلكترونية، حرصها على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه، إذ تسهم مع شركة المياه الوطنية في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، وتوفير الراحة للمواطنين.