"الوطنية للمياه" تتجاوب مع "سبق" وتصلح أحد شوارع "شرائع مكة"

تجاوبت شركة المياه الوطنية، مع تقرير لـ"سبق" بعنوان "هبوط أسفلتي بأحد شوارع "شرائع مكة" يثير مخاوف الأهالي ومطالب بالتدخل".
وقالت الشركة: نود في البداية أن نشكر لصحيفة "سبق" الإلكترونية، حرصها على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه، إذ تسهم مع شركة المياه الوطنية في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، وتوفير الراحة للمواطنين.
وأضافت: نوضح لكم وللسادة العملاء، أن الفرق الميدانية للتشغيل والصيانة باشرت الموقع المشار إليه في الخبر الصحفي، وتمت المعالجة على الفور وإزالة الضرر وإعادة الموقع إلى وضعه الطبيعي.
وتنوه الشركة إلى ضرورة الإبلاغ في حال وجود أي ملاحظة أو بلاغ عبر الفرع الإلكتروني للشركة (http://e.nwc.com.sa) أو عن طريق الرقم المجاني :(8004411110) أو من خلال تطبيق المياه المتوفر على (Apple Store وGoogle play).
كما رحبت شركة المياه الوطنية، بأي رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن ويحقق المصلحة العامة.