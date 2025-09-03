وزارة البلديات والإسكان تُحدّث اشتراطات منشآت الفحص الفني الدوري للمركبات

وأشارت الوزارة إلى أن الاشتراطات شملت كذلك متطلبات تشغيلية، من أبرزها تركيب كاميرات المراقبة، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، واللوحات التعريفية والرموز الرقمية لعرض التراخيص، إضافة إلى الالتزام بأعمال الصيانة الدورية والنظافة العامة والتحكم في النفايات، وتجهيز العاملين بمعدات الوقاية الشخصية، والالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة.