أتمتة إجراءات استئجار العقار للمنظومة الحكومية عبر منصة "انتفاع"

ونوهت الهيئة أن أتمتة إجراءات استئجار الدولة للعقار يأتي استكمالاً لتوجهاتها في التحول الرقمي، والذي يسهم في رفع مستوى الخدمات العقارية، وتحسين تجربة المستفيد، إضافة إلى رفع كفاءة الإنفاق عبر الاستخدام الأمثل للموارد وتوفير الوقت والجهد، حيث قامت الهيئة بعقد سلسلة من اللقاءات التعريفية وورش العمل حيال آلية عمل منصّة (انتفاع)، والتي شارك فيها ما يقارب 450 متخصصًا، ونوهت الهيئة أن نظام استئجار الدولة للعقار ولائحته التنفيذية يستهدف جميع الجهات الحكومية، وملاك العقار(المؤجرين).