"جراحة عالية الخطورة" بالقصيم تنجح في إنقاذ مقيم من كسور عظمية و"تفتت"

وبيّن تجمع القصيم الصحي أن المريض راجع عيادة العظام بالمستشفى، وبعد إجراء المعاينة السريرية والانتهاء من الفحوصات المخبرية والتصوير بالأشعة تبيّن أنه مصاب بكسر متفتت مضاعف بأعلى قصبة الساق اليمنى وممتد لمفصل الركبة اليمنى، بالإضافة إلى أنه يعاني من قصور مزمن وحاد بشرايين القلب وسبق أن عمل قسطرة قلبية مرتين آخرهما منذ عشرة أشهر، كما أن لديه ضعفاً شديداً بعضلة القلب مما يشكل خطورة من ناحية التخدير الكلي، وكذلك استحالة إعطائه تخديراً نصفياً بسبب أدوية السيولة ممتدة المفعول التي يتناولها.