في أول أيام حملة "طرق متميزة آمنة".. رصد 3377 ملاحظة على الطرق

يشار إلى أن الحملة تأتي بهدف مسح شبكة الطرق ما بين المدن، التي تتجاوز 73 ألف كم، وأكثر من 3700 جسر، وذلك على مدار 5 أيام متواصلة، بمشاركة أكثر من 550 عضواً، مقسمين على 62 فريقاً في مختلف مناطق المملكة، وبمشاركة عدد من منسوبي منظومة النقل والخدمات اللوجستية، وعدد من طلاب الجامعات ومنسوبي القوات الخاصة لأمن الطرق.