المملكة تشارك في الاجتماع الثاني للمجموعة الخماسية بشأن الأوضاع في لبنان

ترأس المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ نزار بن سليمان العلولا، أمس، وفد المملكة المشارك في الاجتماع الثاني للمجموعة الخماسية التي تضم (المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، والجمهورية الفرنسية)، بشأن الأوضاع في لبنان؛ وذلك في العاصمة القطرية الدوحة.