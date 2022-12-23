"بازمول": "إفتاء مكة" تقيم مؤتمرات لنشر الاعتدال ومواجهة أصحاب الأفكار الضالة

وأضاف أن هذه الجهود في خدمة الإسلام والمسلمين وجمع الكلمة وتوحيدها ستسجل لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظهما الله ــ ودعمهما غير المستغرب في كافة مشارق الأرض ومغاربها، وكذلك جهود وزارة الشؤون الإسلامية بمتابعة معالي الدكتور عبداللطيف آل الشيخ الذي يتابع كل صغيرة وكبيرة من أجل إنجاح المؤتمر وتحقيق أهدافه المنشودة، مثمناً جهود الملحقية الدينية بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا بتوفير كل الإمكانات للمشاركين.