"الحقيل" في افتتاح القمة العالمية للبروبتك: نتبنى التقنيات العقارية لصناعة بيئات معيشية ذكية ومستدامة

وأضاف وزير البلديات والإسكان أن التحول الرقمي جزء لا يتجزأ من رؤية المملكة؛ حيث نسعى لتحسين جودة الحياة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار والمستثمرين؛ وهو ما يسهم في تطوير قطاع الإسكان وتعزيز الابتكار في التخطيط الحضري والتطوير العقاري، من خلال تبني تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة؛ لخلق بيئات معيشية أكثر ذكاء واستدامة، وأن هذه التحولات تفتح آفاقًا واسعة للاستثمار، وخاصة في منصات الوساطة والخدمات والتمويل العقاري، التي تسهم في تسهيل البحث والتعاملات لكل أصحاب العلاقة؛ مما يعزز شفافية السوق ويسهل التعاملات بين جميع الأطراف، ويزيد من نمو الناتج المحلي.