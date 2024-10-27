"الحقيل" في افتتاح القمة العالمية للبروبتك: نتبنى التقنيات العقارية لصناعة بيئات معيشية ذكية ومستدامة

رعى وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، انطلاق أعمال القمة العالمية للبروبتك "The Global Proptech Summit" التي تنظمها الهيئة العامة للعقار في العاصمة الرياض، بشراكة استراتيجية مع الشركة الوطنية للإسكان (NHC)، ومشاركة شخصيات بارزة وخبراء ومتخصصين في صناعة العقار والتقنيات العقارية ومتحدثين دوليين يمثلون 80 دولة من أنحاء العالم.
وأكد خلال كلمته في افتتاح القمة العلمية للبروبتك، أهمية القمة التي تأتي بالتزامن مع ما يشهده القطاع العقاري المحلي والدولي والإقليمي من حراك كبير على جميع مستوياته، ولعزم المملكة أن تجعل من الرياض مركزًا عالميًّا في قطاع التقنية العقارية تقوده الهيئة العامة للعقار للنهوض بالقطاع العقاري وتطوير بيئته التنظيمية وتهيئة فرصه الاستثمارية، وتوظيف التقنيات العقارية لتحقيق التحول الرقمي وتعزيز الشفافية والكفاءة.
وأضاف وزير البلديات والإسكان أن التحول الرقمي جزء لا يتجزأ من رؤية المملكة؛ حيث نسعى لتحسين جودة الحياة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار والمستثمرين؛ وهو ما يسهم في تطوير قطاع الإسكان وتعزيز الابتكار في التخطيط الحضري والتطوير العقاري، من خلال تبني تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة؛ لخلق بيئات معيشية أكثر ذكاء واستدامة، وأن هذه التحولات تفتح آفاقًا واسعة للاستثمار، وخاصة في منصات الوساطة والخدمات والتمويل العقاري، التي تسهم في تسهيل البحث والتعاملات لكل أصحاب العلاقة؛ مما يعزز شفافية السوق ويسهل التعاملات بين جميع الأطراف، ويزيد من نمو الناتج المحلي.
وشهدت "القمة" في افتتاحها، عددًا من الإطلاقات والاتفاقيات التي تخدم قطاع التقنية العقارية، منها إعلان الهيئة العامة للعقار إطلاق مركز بروبتك السعودية ليكون القناة الرئيسية للابتكار في التقنيات العقارية في المملكة، إضافة إلى اتفاقية تعاون بين هيئة العقار والبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات؛ بهدف إقامة تعاون استراتيجي بين الطرفين لاستقطاب المسرعات التي تتبنى أفضل الممارسات العالمية، ولدعم وتشجيع الشركات التقنية في القطاع العقاري وتقديم الحوافز والاستشارات لها وتمكينها من مباشرة أعمالها.
وتناقش جلسات "القمة" -التي تستمر على مدى يومين متتاليين- النظام التشريعي للتكنولوجيا العقارية، والابتكار وريادة الأعمال في مستقبل التكنولوجيا العقارية، وقوة تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد من المخطط إلى الواقع، ودور تقنيات الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي في صناعة مستقبل العقار وأتمتة عملياته وخدماته، إضافة إلى الحديث عن حلول "البروبتك " في التنمية الحضرية واتخاذ القرارات الأكثر ذكاءً بما يسهم في تنمية الاستثمارات وتعزيز الاستدامة المالية.
وصاحَبَ "القمة" معرض تقني عقاري ضم مشاركة لمجموعة من الشركات الناشئة والمبتكرة، ومنصات عقارية، وتقنية محلية ودولية، يستعرضون من خلاله الابتكارات التقنية العقارية والجيل القادم منها، والتجارب والرؤى المستقبلية للصناعة في ظل التقدم التكنولوجي السريع؛ بما يعزز من تحقيق التوجهات الاستراتيجية للقطاع العقاري في المملكة وريادته تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.
يُذكر أن القمة العالمية للبروبتك تأتي بالتزامن مع ما يشهده السوق العقاري السعودي من ازدهار يجعل منه أكثر طلبًا للحلول المبتكرة التي تلبي الاحتياجات والمتطلبات الخاصة بالنمو السكاني المتسارع ومبادرات المدن الذكية ومشاريع التطوير الطموحة التي تشهدها مختلف مناطق المملكة لبناء مجتمعات حضرية عصرية ومستدامة.