"الصحة" تطلق حملة "حصتك من الصحة" بداية العام الدراسي

وتشمل السلوكيات الصحية الواجب اتباعها للاستعداد للمدرسة، وتشمل النوم الصحي، الفطور الصباحي، الحقيبة والحذاء المدرسي المناسب، النشاط البدني، التعامل مع درجات الحرارة المرتفعة، والإجراءات الوقائية من الأمراض المُعدية.