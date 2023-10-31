الروب والنفل والفقع.. "الزعاق": أمطار الوسم تنبت كل شيء وإن كانت قليلة

وتابع في فيديو على حسابه في "إكس"، لدينا ربيع رمل وجبل وسهل وحرات، وأجود أنواع الربيع هو ربيع الحرات، خاصة الواقعة في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية والشمالية الغربية من السعودية، فهي غنية بالعناصر، ويفوز ربيع الرمل بروائحه العطرية.