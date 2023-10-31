الروب والنفل والفقع.. "الزعاق": أمطار الوسم تنبت كل شيء وإن كانت قليلة

أوضح خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق؛ أن كل الأمطار التي شهدتها المملكة خلال هذه الأيام تقع داخل حيز "موسم الوسم"، الموسم الذي تنبت أمطاره كل شيء "الروب والنفل والخزامى حتى الفقع".
وأضاف الزعاق؛ أن مطر الوسم مبروك ولو كان قليلاً؛ لأن هبوطه يكون في توقيت اعتدال الأجواء والأرض مستريحة، فيروي عطشها.
وتابع في فيديو على حسابه في "إكس"، لدينا ربيع رمل وجبل وسهل وحرات، وأجود أنواع الربيع هو ربيع الحرات، خاصة الواقعة في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية والشمالية الغربية من السعودية، فهي غنية بالعناصر، ويفوز ربيع الرمل بروائحه العطرية.