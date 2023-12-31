حصاد 2023.. "قلبي" تسجّل عائدًا اقتصاديًا تجاوز 2 مليون ريال

وقال المدير التنفيذي للجمعية بمنطقة الرياض الدكتور "حسين العنزي": إن "قلبي" خلال العام 2023م، طرحت فرصًا تطوعية تجاوزت 340 فرصة، من خلال منصتي العمل التطوعي والتطوع الصحي، وأسهمت ـ ولله الحمد ـ في مشاركة 377 متطوعًا ومتطوعة، وحقّقوا ساعات تطوعية بلغت 197.530 ألف ساعة.