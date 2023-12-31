حصاد 2023.. "قلبي" تسجّل عائدًا اقتصاديًا تجاوز 2 مليون ريال

أعلنت جمعية رعاية مرضى القلب "قلبي"، اليوم الأحد، في تقريرها السنوي، حصيلة منجزات إداراتها في العام 2023، والتي سجّلت عائدًا اقتصاديًا تجاوز 2.600 مليون ريال.
كما وثّقت وحدة التطوع أكثر من 197 ألف ساعة تطوعية؛ بواسطة 377 متطوعًا ومتطوعة.
وقال المدير التنفيذي للجمعية بمنطقة الرياض الدكتور "حسين العنزي": إن "قلبي" خلال العام 2023م، طرحت فرصًا تطوعية تجاوزت 340 فرصة، من خلال منصتي العمل التطوعي والتطوع الصحي، وأسهمت ـ ولله الحمد ـ في مشاركة 377 متطوعًا ومتطوعة، وحقّقوا ساعات تطوعية بلغت 197.530 ألف ساعة.
وأضاف "العنزي": تنوّعت الفرص التطوعية على مجالات عدة؛ حيث شملت العمل الصحي بالمستشفيات، وتقديم الاستشارات الطبية، والأعمال الإدارية والمشاركة بالفعاليات، وأخذ القياسات الحيوية لزوار المعارض، ونشر الرسائل التوعوية، بهدف رفع مستوى التوعية والتثقيف بالمجتمع.
وواصل "العنزي" حديثه عن حصاد منجزات 2023، قائلاً: لدينا عيادة مجانية في مستشفى النخبة، تقدّم خدماتها لمستفيدي الجمعية من ذوي الدخل المحدود، ويشارك بها عدد من الأطباء والاستشاريين المتطوعين، واستقبلت منذ افتتاحها 5218 مستفيدًا.
يُذكر أن جمعية رعاية مرضى القلب "قلبي"، تتيح العديد من الفرص التطوعية للجنسين، للمشاركة في بناء مجتمع حيوي وتعزيز ثقافة العمل التطوعي، ورفع مستوى وعي الأفراد في المجتمع وتثقيفهم، ونشر الوعي الصحي.
وكذلك الإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030، والتي تسعى للوصول إلى مليون متطوع سنويًا.