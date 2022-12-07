"الأرصاد" ينبه 7 مناطق: أمطار وسحب رعدية وضباب مع تدنٍ في الرؤية

ونبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة أضم والعرضيات وميسان والشفا والهدا والطائف، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس، فيما تشهد المنطقة سحبًا رعدية على القنفذة والليف والمظيلف، حتى الساعة الـ 14.00 من مساء الخميس.