"الأرصاد" ينبه 7 مناطق: أمطار وسحب رعدية وضباب مع تدنٍ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية والشمالية وجازان والباحة وعسير.
وتفصيلاً، نبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أمطارًا وضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأحساء وبقيق وخريص والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الخميس.
وتشهد منطقة جازان سحبًا رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الدرب وبيش وجازان وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ 13.00 من مساء الخميس.
ونبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة أضم والعرضيات وميسان والشفا والهدا والطائف، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس، فيما تشهد المنطقة سحبًا رعدية على القنفذة والليف والمظيلف، حتى الساعة الـ 14.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة الباحة أيضًا أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.
ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها والنماص وبلقرن، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس .
وتشهد منطقة الحدود الشمالية ضبابًا مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة طريف حتى الساعة الثامنة صباحًا.
وكذلك تشهد منطقة المدينة المنورة ضبابًا مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الحناكية والعلا والعيص حتى الساعة الثامنة صباحًا.