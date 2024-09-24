منسوبو نادي وزارة الداخلية بمكة يحتفلون باليوم الوطني بعروض وطنية وأنشطة ترفيهية

نظَّم منسوبو نادي وزارة الداخلية في مكة المكرمة احتفالاً مميزًا بمناسبة اليوم الوطني السعودي؛ إذ توافد الأهالي لزيارة النادي، والاستمتاع بفقرات الحفل المختلفة، الذي تخللت فعالياته عروض وطنية وثقافية، تعكس روح الانتماء والولاء للوطن، إضافة إلى مسابقات وأنشطة ترفيهية، تناسب جميع أفراد العائلة.
وتفصيلاً، افتتح مدير النادي، الرائد هائل النفيعي، الحفل بكلمة بهذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع، أكد فيها أهمية اليوم الوطني في تعزيز القيم الوطنية، والمحافظة على أمن واستقرار السعودية، مشيدًا بالدور الذي يقوم به منسوبو وزارة الداخلية في خدمة الوطن والمواطنين، كما دعا الحضور للمشاركة في الفعاليات، والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية التي أُعدت خصيصًا لهذه المناسبة.
ووثَّقت "سبق" جانبًا من الاحتفال الذي شهد إقبالاً كبيرًا من الأهالي الذين عبَّروا عن سعادتهم بالمشاركة في هذه الفعالية، واستمتعوا بالعروض التي تعزز من الروح الوطنية، وتعمق ارتباطهم بالمملكة العربية السعودية.