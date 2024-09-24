منسوبو نادي وزارة الداخلية بمكة يحتفلون باليوم الوطني بعروض وطنية وأنشطة ترفيهية

وتفصيلاً، افتتح مدير النادي، الرائد هائل النفيعي، الحفل بكلمة بهذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع، أكد فيها أهمية اليوم الوطني في تعزيز القيم الوطنية، والمحافظة على أمن واستقرار السعودية، مشيدًا بالدور الذي يقوم به منسوبو وزارة الداخلية في خدمة الوطن والمواطنين، كما دعا الحضور للمشاركة في الفعاليات، والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية التي أُعدت خصيصًا لهذه المناسبة.