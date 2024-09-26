إعلان مؤسسة الرياض غير الربحية يتسق مع مشروعات الصحة والسعادة

جاء إعلان مؤسسة الرياض غير الربحية وتشكيل مجلس إدارتها متسقًا مع خطط المملكة لدعم مسيرة القطاع الثالث أو غير الربحي وتفعيل دوره في التنمية والحراك الاجتماعي العام وتمكين أدوات البحث والتطوير بالتركيز على عنصري الصحة والسعادة.
ولعل العنوان العريض للمشروعات الأخيرة التي أطلقتها المملكة هو استغلال الإمكانات والموارد البشرية في مجالات الاقتصاد والثقافة والعلوم وكل الفنون والرياضات وإيجاد بيئة محلية تدعم الابتكار بما يُحسّن جودة الحياة العامة وإشراك المجتمع المدني وربطه مع الجهات الحكومية.
وتستهدف مؤسسة الرياض غير الربحية النمو الشامل والتنمية المستدامة في مدينة الرياض كأحد أكبر العواصم العربية التي تمتاز بالكثافة السكنية والمكانة الاقتصادية مع خطط مستقبلية لجعل العاصمة السعودية وجهة استثمارية ومركزًا للأعمال.
وتسعى المؤسسة إلى خلق وإيجاد برامج تنموية تدعم أهدافها في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة والمساهمة في تصميم برامج القطاع غير الربحي في المجالات ذات الصلة وأنشطة الجهات التابعة لها.