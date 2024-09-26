إعلان مؤسسة الرياض غير الربحية يتسق مع مشروعات الصحة والسعادة

جاء إعلان مؤسسة الرياض غير الربحية وتشكيل مجلس إدارتها متسقًا مع خطط المملكة لدعم مسيرة القطاع الثالث أو غير الربحي وتفعيل دوره في التنمية والحراك الاجتماعي العام وتمكين أدوات البحث والتطوير بالتركيز على عنصري الصحة والسعادة.